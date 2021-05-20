Сбербанк сделал подарок к 30-летию национального парка «Таганай»

В рамках «Зеленого Марафона» волонтеры высадили саженцы калины и рябины в зоне отдыха туристов

Главный символ Южного Урала отметил юбилей. Сбер поздравил «Таганай» со знаменательной датой и подарил национальному парку целую аллею. Теперь туристы смогут отдыхать в комфортном пространстве.

В рамках «Зеленого Марафона», который в этом году посвящен экологической теме, Сбер поздравил нацпарк «Таганай» с 30-летием. Один из самых популярных нацпарков в Челябинской области получил в подарок саженцы калины и рябины.

Аллея Сбера появится на Центральной усадьбе в зоне отдыха туристов. Сейчас на поляне размещены столы и стулья для удобства отдыхающих. Волонтеры по периметру пустыря высадят около 50 саженцев калины и рябины. После высадки деревьев поляна станет еще уютнее и удобнее — гости смогут настроиться на подъем в горы, наслаждаясь благоустроенной аллеей. Плоды деревьев станут прикормом для местных птиц.

«Сбербанк активно поддерживает проекты с экологической и социальной направленностью. В этом году нацпарк „Таганай“ признали главным символом Южного Урала — это наша гордость, мы по-настоящему любим этот парк и стараемся сохранить одно из самых уникальных мест в регионе. Здесь осталась нетронутой ценная экосистема, и регион делает максимум, чтобы сохранить ее. Сбер с радостью поддерживает нацпарк „Таганай“ и вносит свой вклад в развитие территории», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

«У нас давние партнерские отношения с национальным парком и со Сбером, поэтому сегодня с удовольствием принял участие в высадке деревьев. Примечательно, что мы это делаем во всероссийский „День посадки леса“. Спасибо Денису Петровичу, всем сотрудникам Сбера за инициирование и поддержку этой акции. Хочется обратиться ко всем жителям нашего города, чтобы активней поддерживали подобные проекты — каждый в своём дворе, в своем районе. Это важный вклад в улучшение экологии всего региона», — подчеркнул глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«Этот год для Таганая юбилейный, и у нас запланировано несколько знаковых проектов, в том числе и с нашим партнером — Сбербанком. Вместе в эти выходные мы посадили аллею на центральной усадьбе, а 5 июня отпразднуем здесь же 30-летие парка в формате эко-фестиваля. Для всех любителей отдыха с пользой для природы мы приготовили программу с познавательными активностями, играми и мастер-классами. Сделаем такой проект в парке впервые, надеемся он станет традиционным», — отметила и. о. директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.