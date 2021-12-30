Сбербанк рассказал о работе своих отделений в новогодние праздники

Корпоративным клиентам придется ждать 10 января

Один из самых востребованных банков России рассказал о работе в грядущие праздники. За десять дней новогодних каникул банк собирается и отдохнуть, и поработать на благо клиентов.

Так, 31 января офисы банка по обслуживанию физических лиц будут работать по режиму субботы.

1—3 января — выходные дни, работают только дежурные офисы.

4—6 января — увеличивается количество работающих офисов.

7 января — выходной день, работают только дежурные офисы.

8 января (суббота) — стандартный рабочий день по режиму работы субботы для всех офисов, чей график предусматривает работу в субботу. Офисы откроются на 30 минут раньше обычного.

9 января (воскресенье) — стандартный рабочий день по режиму воскресенья для всех офисов, чей график предусматривает работу в воскресенье.

10 января (понедельник) — стандартный рабочий день по режиму работы понедельника для всех офисов. Офисы откроются на 30 минут раньше обычного.

Режим работы индивидуален для каждого офиса, он указан в самом офисе Сбербанка, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн (раздел «Офисы и банкоматы. На карте»). Кроме того, график работы офиса можно уточнить по телефонам круглосуточной службы поддержки:

— 900 (для звонков с мобильных телефонов бесплатно, доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

— 8 (800) 555-55-50 (для звонков из разных городов РФ бесплатно).

Для юридических лиц информация доступна по номерам:

— 0321 (для звонков с мобильных телефонов на территории России);

— +7 495 665-5-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу);

— 8 800 5555 777 (для звонков с любых телефонов на территории России);

— также можно воспользоваться интернет-звонком в мобильном приложении СберБизнес.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания в эти дни будут работать в стандартном режиме.

Обслуживание корпоративных клиентов в период с 31 декабря по 9 января включительно в офисах банка не проводится.