Сбербанк продолжает наращивать объемы жилищного кредитования

В июне 2021 года Челябинское отделение банка выдало 2317 ипотечных кредитов, что вдвое больше, чем в июне 2020 года

Сбербанк продолжает наращивать объемы жилищного кредитования. В июне Челябинское отделение Сбербанка выдало 2317 ипотечных кредитов на общую сумму более 4 миллиардов рублей — это вдвое больше, чем в июне 2020 года.

«Как социально ориентированный банк, мы прилагаем все усилия для повышения доступности ипотеки и стимулирования жилищного строительства в Челябинской области. Помимо поддержки льготных программ от государства, Сбербанк предложил своим клиентам сниженную ставку от 0,1% годовых в рамках комплексного сотрудничества с некоторыми застройщиками. Кроме того, весь процесс покупки жилья, не считая одного посещения банка для подписания документов, можно совершить онлайн. Благодаря этому все большее количество семей могут улучшить свои жилищные условия»,— рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, в июле 2021 года Сбербанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту Сбера, но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%. Нововведение коснулось программ кредитования по приобретению готового и строящегося жилья. Также в июле 2021 года Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита. Теперь клиенты Сбербанка с первоначальным взносом от 10% стоимости жилья могут включить дополнительные услуги в сумму ипотеки при покупке квартиры на вторичном рынке. Эта возможность позволит снизить единовременные расходы клиентов перед сделкой.

Кредитными средствами можно оплатить сервисы «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», услугу «Юридическая проверка» и агентское вознаграждение риелтору. Список услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года.