Сбербанк прекращает выдачу ипотеки с низкими ставками

С 27 декабря условия приема заявок от застройщиков меняются

Как сообщает РИА Новости, Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

Напомним, ранее Банк России принял решение пресечь выдачу ипотеки на строящееся жилье с низким первоначальным взносом. Таков был смысл заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая еще в сентябре назвала «нулевые» ставки введением в заблуждение клиентов и предупредила, что регулятор намерен принять меры. Меры приняты, и с 1 декабря такие кредиты уже стали менее выгодны для банков.

Вчера стало известно, что льготной ипотекой на новостройки смогут воспользоваться новые категории граждан. Правда, процентная ставка по таким кредитам станет выше.