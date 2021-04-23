Сбербанк поможет высадить на Южном Урале 50 000 кедров в честь военного подвига

Деревья появятся в городах горнозаводской зоны

Сбербанк в качестве финансового партнера участвует в одной из самых светлых акций памяти, посвященных южноуральцам, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны — «Аллея Славы».

«Мы не могли пропустить одну из самых трогательных акций — „Аллею Славы“. Передача знамен войск, которые нас защищали, и высадка кедров — это прекрасный и очень символичный способ сказать „Спасибо за Победу!“. Думаю, деревья много лет будут напоминать южноуральцам о подвигах наших предков. Сбербанк ценит возможность участвовать в „Аллее Славы“ и благодарит ветеранов правоохранительных органов за идею увековечить память наших защитников», — отметил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

На первом этапе проекта, который стартует 22 апреля 2021 года, подразделения территориального управления Росгвардии, МВД и МЧС примут на вечное хранение восстановленные боевые знамена воинских соединений, которые были сформированы в годы Великой Отечественной войны на территории Челябинской области. У каждой воинской части было свое знамя, в том числе в годы ВОВ. Как правило, оно находилось на поле боя и солдаты ценой жизни защищали этот символ. Поэтому сейчас эти флаги не просто знак, а бесценная память о подвиге. Знамена 93-й, 381-й, 162-й, 249-й стрелковых дивизий и 65-й морской стрелковой бригады торжественно передадут войскам на Мемориале Славы в Златоусте.

«Этой акцией мы хотим рассказать подрастающему поколению, своим детям об их великих предках — прадедах и прабабках, не героях из выдуманных фильмов, наделенных сверхспособностями, а истинно живших на этих землях и передавших им свою кровь — народа-Победителя, народа-Освободителя, увековечить память каждого сложившего голову во имя Великой Победы», — рассказал начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский.

На втором этапе по инициативе Русского географического общества участники «Аллеи Славы» высадят саженцы кедров, выращенные в питомнике Калининградской области. Главной площадкой станет горнозаводская зона Челябинской области с наиболее подходящим для кедра климатом. Это такие города, как Куса, Златоуст, Сатка, Чебаркуль, Верхний Уфалей, Миасс, Пласт, Снежинск, Касли, Кыштым и другие.

Кедр — символ могущества, величия и бессмертия — будет много лет напоминать жителям о подвигах южноуральских воинов. Всего в рамках акции планируется высадка 50 000 кедров на территории Челябинской области. Первую партию деревьев — 15 000 саженцев — высадят в апреле 2021 года. Вторую партию из 35 000 деревьев высадят осенью 2021 года.

Патриотическая акция «Аллея Славы» проводится по инициативе председателя Челябинской региональной общественной организации содействия в социальной защите ветеранам правоохранительных органов «Рысь-Челябинск» ветерана СОБР Антона Николаева. Акцию поддерживает Союз ветеранов спецназа ГРУ, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, управление Росгвардии по Челябинской области и Челябинское отделение Сбербанка России.