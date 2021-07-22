Сбербанк подарит по две тысячи бонусных рублей к 1 сентября

В акции участвуют клиенты, получившие на карту Сбербанка от государства выплату 10 тысяч рублей на детей

Сбербанк подарит родителям детей, получивших на любую карту Сбербанка от государства 10 000 рублей, еще 2000 рублей и другие подарки, сообщает пресс-служба Сбербанка.

С августа, в соответствии с указом президента РФ, семьи, имеющие детей, могут получить единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Выплата будет проходить по линии ПФР. Подать заявление можно с 15 июля по 1 ноября 2021 года на портале госуслуг или в МФЦ с указанием реквизитов банковской карты, на которую будет произведено перечисление.

Сбер присоединяется к данной акции и дарит подарки в помощь родителям, собирающим детей в школу.

«Это отличная возможность для наших клиентов оценить преимущества СберПрайм. Одна подписка предоставляет доступ к десяткам сервисов экосистемы Сбера. Таких выгодных предложений на рынке не найти: скидка на такси, бесплатная доставка продуктов и лекарств, подписка на онлайн-кинотеатр и другие сервисы. Со СберПрайм качество жизни выходит на другой уровень. Кроме того, наша акция поможет в подготовке к школе: в этот период траты семьи повышаются, и наша поддержка будет очень кстати. Например, с помощью бонусных рублей можно совершить покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете. Ассортимент на этих маркетплейсах огромен: от продуктов питания и одежды до техники и канцтоваров. Сбер стремится помочь родителям дать своим детям самое лучшее», — говорит управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Родители, указавшие реквизиты и получившие деньги на карту СберБанка, смогут оформить подписку на СберПрайм на три месяца всего за один рубль. СберПрайм — это единая подписка на сервисы экосистемы Сбера и его партнеров с онлайн-кинотеатром, музыкой, сотовой связью — бесплатно.

После активации подписки дополнительно станут доступны подарки от Сбера: страховой полис СК «Сбербанк страхование», по условиям которого каждый ребенок будет застрахован от несчастного случая на 400 тыс. руб. сроком на один год; 2000 рублей — на покупки в СберМаркете и СберМегаМаркете.