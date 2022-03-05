Сбербанк опроверг массовый взлом приложения «Сбербанк онлайн»

Жители Челябинской области получают тревожные сообщения через мессенджеры и соцсети

Челябинское отделение Сбербанка опровергает информацию о массовом взломе приложения «Сбербанк онлайн», после которого у клиентов якобы включилась функция автоматического списания денег. Информацию, которая распространяется в социальных сетях, специалисты Сбербанка назвали фейком.

«Данная информация не соответствует действительности. Мобильное приложение «Сбербанк онлайн» надежно защищено, никаких взломов зафиксировано не было», — рассказали ИА «Первое областное» в Челябинском отделении Сбербанка.

В пресс-службе банка добавили, что клиенты Сбера могут самостоятельно настраивать в мобильном приложении разрешение на онлайн-покупки по карте.

«Клиент может установить либо полный запрет на покупки через интернет, либо запрет на покупки с сайтов, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по 3Dsecure (кодом в СМС/Push). Такая возможность для клиентов была запущена в середине 2021 года для гибкости и безопасности клиентов», — поясняют в пресс-службе.

Информация о массовом взломе приложения «Сбербанк онлайн» появилась в России несколько дней назад и распространяется через мессенджеры и социальные сети.