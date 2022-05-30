Сбербанк начал оказывать технологические и консалтинговые услуги

В компанию обращаются за программными продуктами и помощью в поиске деловых партнеров

Сбербанк вышел за пределы привычного функционала и теперь помогает клиентам в решении не только финансовых, но и технологических и консалтинговых вопросов, сообщил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в интервью журналу «Эксперт-Урал».

По словам Дмитрия Суховерхова, Сбер, в частности, нарастил свои компетенции в области программного обеспечения и освоил поставки программных продуктов, когда увидел, что у клиентов возникают проблемы с ПО.

«Сейчас обострился вопрос кибербезопасности, а Сбер в этом является бесспорным лидером, и в кризис мы это лидерство еще раз подтвердили. Наши клиенты поняли, что кибератаки вполне успешно можно отражать с использованием наших инструментов», — подчеркнул Дмитрий Суховерхов.

Он также отметил, что вырос запрос на консалтинг. Причем не только на традиционные услуги по сопровождению бизнеса: в банк обращаются клиенты с просьбой найти новых партнеров.

«Уход бизнеса с иностранным участием из России открывает некоторые ниши для российского производства. Тот, кто раньше почувствует новые тренды и найдет решение, получит максимум преимуществ. Мы готовы поддерживать перспективные идеи наших клиентов, ведь для этого у нас есть и экспертиза, и ресурсы», — сказал председатель Уральского банка Сбербанка.

На середину мая Уральский Сбербанк по льготным программам Минпромторга и Минсельхоза выдал системообразующим предприятиям 47 кредитов более чем на 70 млрд рублей. Малый и средний бизнес региона по программе господдержки получил в Сбере более 1200 кредитов на сумму свыше 10,5 млрд рублей.