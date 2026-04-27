Сбер в Челябинской области изменит график работы в майские праздники

И раздаст тысячи георгиевских лент

Жителей Челябинской области предупреждают о смене режима работы отделений Сбера в период с 1 по 11 мая, сообщает пресс-служба банка.

1 мая (пятница) и в День Победы 9 мая (четверг) будут работать лишь дежурные офисы.

2–3 мая (суббота и воскресенье) будут открыты только те отделения, которые обычно работают в выходные.

10 мая (воскресенье) — по графику воскресенья.

11 мая (понедельник) — по графику субботы.

Банк настоятельно рекомендует уточнять актуальный статус конкретного офиса перед визитом в приложении «СберБанк Онлайн», а также в сервисе «СберБизнес» или на карте сайта.

Платежи по кредитам физлиц 1–3 и 9–11 мая пройдут в штатном режиме. Если дата платежа выпала на нерабочий день, внести деньги можно до первого рабочего дня (4 и 12 мая) — просрочки не будет.

Срочная пролонгация вкладов сдвигается: если вклад заканчивается 1 или 2 мая — его продлят 2 мая; если 9, 10 или 11 мая — пролонгация пройдет 11 мая.

С 1 по 9 мая в каждом открытом офисе Сбера в Челябинской области посетители смогут получить георгиевскую ленту. Всего по стране банк раздаст около 1,5 млн ленточек.

Корпоративным клиентам в праздники доступны услуги с ограничениями по некоторым операциям. В любой ситуации можно звонить в круглосуточный центр поддержки (0321 с мобильного, 8 800 5555-777 — с городского). Банкоматы в круглосуточных зонах самообслуживания продолжат работать 24/7, а большинство финансовых вопросов проще всего решить в приложении, которым пользуется 85 млн россиян.