Сбер поддержит проекты Челябинской области в сфере IT и развития территорий

Стратегические направления сотрудничества губернатор обсудил с председателем уральского подразделения банка

Развитие государственно-частного партнерства, реализация проектов комплексного развития территорий, развитие кадрового потенциала региона — эти и другие вопросы стратегического сотрудничества обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

По словам главы региона, перед сторонами стоят серьезные задачи.

«Сбер сейчас не просто банк. Кроме непосредственно банкинга, привлечения инвестиций, вы активно работаете с органами государственной власти. Вместе мы строим общеобразовательные школы, решаем задачи в транспортной сфере, в здравоохранении», — сказал Алексей Текслер.

Напомним, банк взаимодействует с регионом по направлению государственно-частного партнерства. В 2023 году в Златоусте по концессии была построена центральная котельная мощностью 70 мегаватт. А в этом году в Челябинской области планируется сдать в эксплуатацию несколько школ, построенных с использованием ГЧП. Кроме того, Сбер поддерживает проекты комплексного развития территорий, которые позволяют решать задачу обновления жилой застройки, благоустройства и улучшения городской среды.

На встрече обсуждалось также развитие кадрового потенциала региона. В этом году в Челябинске откроется кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбера, где можно бесплатно получить востребованную специальность в сфере ИТ. Кроме того, Сбер участвует в региональной программе поддержки ИТ-специалистов.

«Семь вузов, около двух десятков СПО работают у нас в этом направлении. Все наши предприятия внедряют искусственный интеллект, ведь сегодня на рынке невозможно конкурировать, если ты не занимаешься этим вопросом. А Сбер является крупнейшей ИТ-компанией страны и центром компетенций в направлении искусственного интеллекта. Поэтому мы вместе реализуем проект „Школы 21“, где ребята, которые уже имеют навыки, могут серьезно повышать квалификацию, совершать прорывы в тех сферах, в которых они работают», — сказал Алексей Текслер.

Петр Колтыпин, в свою очередь, отметил, что Сбер не первый год тесно сотрудничает с правительством Челябинской области в части финансирования инвестиционных проектов.

«Сегодня в фокусе внимания планы по развитию городской среды, строительству крупных социально значимых объектов в сфере образования и экологии. Сбербанк готов не только содействовать развитию региона как финансовый партнер, но и делиться своим опытом и экспертизой по внедрению передовых технологий на Южном Урале».