Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора

Молодые специалисты ознакомились с этапами производства в рамках «Зеленого марафона»

Студенты Южно-Уральского государственного университета в рамках «Зеленого Марафона» Сбера посетили крупнейшее предприятие по переработке отходов «Втор-Ком» и ознакомились с этапами производства.

Ежегодно Сбер организует «Зеленый Марафон» — проект, объединяющий спортивные и экологические инициативы. В этом году марафон посвящен экологической теме, и одним из мероприятий стала экскурсия для студентов ЮУрГУ на предприятие, которое производит нетканые материалы из пластика.

Участники экскурсии увидели, как обычные бутылки из-под воды превратились в нетканый материал для набивки матрасов и мебели. Студентам показали современное оборудование, которое используется для переработки мусора: все технологические линии полностью автоматизированы и управляются с пультов. «Втор-Ком» изготавливает нетканые геосинтетические материалы, гидроизоляционное полотно, основы для напольных покрытий, ватин и другие виды технического текстиля.

«Я очень рад, что молодых специалистов интересует процесс переработки вторсырья. Ведь главная цель нашего предприятия — это забота о сохранении благоприятной окружающей среды путем эффективного использования вторичных ресурсов для производства новой, востребованной продукции. Мы всегда открыты для подобных мероприятий. „Втор-Ком“ — современное промышленное предприятие, которое активно развивается и заинтересовано в перспективных кадрах, поэтому снова приглашаем выпускников, но уже в качестве будущих сотрудников предприятия», — подчеркнул генеральный директор АО «Втор-Ком» Михаил Рузбин.

Студентам также рассказали про «Зеленый Марафон», его экологическую составляющую и о том, как Сбер реализует EGS-повестку — снижает воздействие на окружающую среду и реализует социально значимые проекты.

«Забота об экологии — одно из приоритетных направлений работы Сбера. Ежегодно мы сокращаем бумажный документооборот, реализуем экологические инициативы и вовлекаем в свои проекты как можно больше людей. Экскурсия на перерабатывающее предприятие — пример того, как можно заинтересовать молодое поколение темой экологии. Уверен, это поможет донести до студентов необходимость осознанного подхода к окружающей среде и важность раздельного сбора мусора», — рассказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.