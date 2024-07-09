Сбер и медицинский центр «Лотос» будут внедрять цифровые решения в диагностике

Подписано соответствующее соглашение

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Сбербанк и медицинский центр «Лотос» в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» заключили соглашение о цифровой трансформации и внедрении технологий искусственного интеллекта в сфере медицины. Соответствующий документ подписали управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев и директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда, сообщает пресс-служба Сбера.

При участии Сбера в работу медицинского центра «Лотос» будут интегрированы передовые цифровые разработки. Для анализа рентгенологических изображений и подготовки заключения будет использоваться сервис на основе искусственного интеллекта, что повысит информативность, точность и скорость исследования. Также в клинике планируется внедрить AI-технологию для голосового заполнения медицинской документации и цифровое решение, которое помогает анализировать медицинскую карту пациента и уточнять диагноз.

Кроме того, Сбер предоставит медицинскому центру доступ к современным финтех-сервисам и поможет в реализации образовательных проектов в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.

«Сбер как ведущая технологическая компания и лидер в цифровизации особое внимание уделяет медицинской сфере. Без ее развития и совершенствования невозможно обеспечить условия для комфортной и счастливой жизни людей. Вместе с медицинским центром „Лотос“, который является ведущей негосударственной организацией Южного Урала, мы будем расширять доступ жителей региона к передовым медицинским технологиям. Уже сегодня цифровые сервисы Сбера помогают заботиться о здоровье людей, повышают доступность и качество медицинской помощи, становятся надежными помощниками медиков», — пояснил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

Директор, главный врач медицинского центра «Лотос» Елена Коляда пояснила, что каждый месяц услугами центра пользуются более 20 тысяч человек. Благодаря сотрудничеству со Сбером и внедрению новых технологий повысится скорость и точность обследований.

«Мы сможем помочь еще большему количеству людей. А нашим врачам использование искусственного интеллекта позволит сократить рутинные задачи и высвободит время, которое они смогут уделить пациентам», — резюмировала она.

Многопрофильный частный медицинский центр «Лотос» — крупнейшая сеть клиник на Южном Урале. Включает в себя 11 филиалов в Челябинске, один — в Копейске и один — в Златоусте. На рынке медицинских услуг «Лотос» работает с 2003 года.

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