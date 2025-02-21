Саженцы роз и туи пытались нелегально провезти в Челябинскую область из Киргизии

На границе машину развернули и отправили назад

На Южном Урале предотвратили ввоз крупной партии саженцев роз и туи из Киргизии. Всего пытались провезти 13,6 тонны растений: 11,2 тонны саженцев роз и 2,4 тонны саженцев туи, сообщили ИА «Первое областное» в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В ходе проверки выяснилось, что данные, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствуют фактическому содержимому груза. В документе отсутствовало упоминание о саженцах туи, а также части ассортимента саженцев роз.

В связи с выявленными несоответствиями ввоз партии саженцев был запрещен. Автомобиль под контролем сотрудников Россельхознадзора возвращен в Киргизию. Перевозчика привлекли к административной ответственности.