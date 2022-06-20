Сайты челябинских вузов перестали работать в первый день приемной кампании

В университетах отметили, что это не повлияет на работу с абитуриентами

Сайты челябинских университетов перестали работать в первый день приемной кампании. Сбои произошли примерно в одно время. Ситуацию прокомментировали в пресс-службах крупнейших вузов.

Примерно с 11 утра невозможно зайти на сайты ЧелГУ, ЮУрГУ, института культуры (ЧГИК), педагогического университета (ЮУрГГПУ), университета физической культуры (УралГУФК), а также Магнитогорского государственного технического университета.

В пресс-службе ЧелГУ отметили, что ситуация неприятная, но не критичная: сегодня только первый день приемной кампании для абитуриентов, которые сдали ЕГЭ прошлым летом, а также для выпускников колледжей и техникумов. Основной поток поступающих — в начале июля.

О причинах сбоев на сайтах, как и о сложности работ по восстановлению, пока ничего не известно.

«Сайт еще утром работал, а сейчас действительно выдает ошибку при входе. Сейчас наши техники ищут причину и работают над восстановлением, но прогнозов не дают», — прокомментировали в пресс-службе ЮУрГУ.

Кроме того, в пресс-службе ЮУрГУ подчеркнули, что у вуза есть отдельный сайт для абитуриентов, а все новости публикуются в социальных сетях.