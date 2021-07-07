Сайт о путешествиях по Южному Уралу отметили на международном конкурсе «PROбренд»

Туристический портал Челябинской области занял третье место

В среду, 7 июля, подвели итоги конкурса «PROбренд», который проводится Евразийским содружеством специалистов туриндустрии. Туристический портал Челябинской области завоевал 3 место, сообщается на сайте конкурса.

Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма проводится уже третий раз. Всего по десяти номинациям на него поступило 429 заявок.

Агентство международного сотрудничества Челябинской области направляло заявку в номинацию «Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере». Официальному туристическому порталу нашего региона «Твое новое путешествие» жюри присудило третье место.

Информационный ресурс запущен в феврале 2021 года. Это простой и понятный сервис для туриста, планирующего путешествие на Южный Урал. Здесь есть готовые маршруты и аудиогиды, а также событийный календарь.

Также в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территорий или туристского объекта» отмечен генеральный директор Златоустовской оружейной фабрики Валерий Томея.