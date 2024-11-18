Сайт челябинского водоканала исправили после критики врио мэра Алексея Лошкина. Об успехах сегодня, 18 ноября, на аппаратном совещании отчитался замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.
Внешне портал изменился не сильно: четыре основные вкладки поменяли местами, первой поставив плановые и аварийные отключения воды. Также на начальную страницу вывели ссылку на информацию о компании.
«Постарались сделать сайт более информативным для населения, особенно в части приостановления водоснабжения и сроков возобновления подачи воды», — рассказал Александр Астахов.
Также на главной странице добавили отдельную дублирующую кнопку «Отключения».
Напомним, на прошлой неделе ожили и соцсети МУП ПОВВ. Актуальной информацией организация пообещала делиться в соцсети «ВКонтакте».