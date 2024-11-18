Сайт МУП ПОВВ Челябинска стал проще и информативнее

На портале появилась кнопка «Отключения»

Сайт челябинского водоканала исправили после критики врио мэра Алексея Лошкина. Об успехах сегодня, 18 ноября, на аппаратном совещании отчитался замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов.

Внешне портал изменился не сильно: четыре основные вкладки поменяли местами, первой поставив плановые и аварийные отключения воды. Также на начальную страницу вывели ссылку на информацию о компании.

«Постарались сделать сайт более информативным для населения, особенно в части приостановления водоснабжения и сроков возобновления подачи воды», — рассказал Александр Астахов.

Также на главной странице добавили отдельную дублирующую кнопку «Отключения».

Напомним, на прошлой неделе ожили и соцсети МУП ПОВВ. Актуальной информацией организация пообещала делиться в соцсети «ВКонтакте».