Саткинцы получили медали за подвиги в зоне СВО

Бойцы отличились во время выполнения боевых задач

Двое жителей Сатки, Тимофей и Алексей, получили медали «За отвагу» во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Бойцы получили ранения, но вернулись на фронт, сообщает газета «Саткинский рабочий».



Тимофей находится в зоне СВО третий год. Первую медаль «За отвагу» он получил в 2022 году, вторую — 22 июня 2024 года за выполнение боевой задачи. Сейчас он служит в артиллерийской разведке.

«Горел в танке не один раз, имею две тяжелые контузии. Вторую награду получил после наступления в районе Авдеевки, ДНР. Ехали на выполнение боевой задачи, и вражеский танк „Леопард“ кумулятивным снарядом пробил башню. Мы горели, но экипаж выжил, не оставили позицию и продолжили бой», — рассказал Тимофей.

Алексей стал добровольцем в сентябре 2022 года. В 2023 году его тяжело ранили, но после восстановления, спустя год, он вернулся на фронт. Во время реабилитации он занимался отправкой и доставкой гуманитарной помощи в зону СВО. Ранее боец получил медаль «За боевые заслуги». Он под обстрелами восемь километров нес на себе раненого товарища.