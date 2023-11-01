Саткинский район стал лидером по вводу жилья в Челябинской области

Внизу рейтинга — Троицкий муниципалитет

За девять месяцев 2023 года в Челябинской области было введено в строй более 1,6 млн квадратных метров жилья — это третий показатель по Уральскому федеральному округу. Лидером по темпам строительства в регионе стал Саткинский район, который по сравнению с прошлым годом почти утроил показатель. Худший результат показал Троицкий район, где ввод жилой недвижимости сократился наполовину. Рейтинг составила Контрольно-счетная палата Челябинской области.

В пятерке лидеров по динамике жилого строительства также расположились — Брединский (+128,6%), Кизильский (+75,7%), Кусинский МР (+59,7%) и Октябрьский (+29,6%) районы. Внизу списка наряду находятся Златоуст (−33,3%), Чебаркуль (−33,3%), Еткульский (−34,6%) и Варненский районы (−48,0%). Там дела немного лучше, чем в Троицком районе.

В КСП отметили, что с января по сентябрь на Южном Урале построили на 5,6% больше жилья по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цель на 2023 год — построить и ввести 1,75 млн квадратных метров недвижимости.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Саткинском районе сдали новую панельную пятиэтажку на 60 квартир, куда переехали семьи из 12 аварийных домов.