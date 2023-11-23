Саткинский район намерен развивать взаимный туризм с Минском

Стороны подписали соглашение о партнерстве

Саткинский район встречает делегацию из Республики Беларусь. Гости из Фрунзенского района города Минска продолжают в Сатке сотрудничество, начатое год назад. Глава района Александр Глазков рассказал о будущих совместных мероприятиях и проектах, среди которых туризм и взаимодействие с предприятиями.

Александр Глазков напомнил, что год назад в Минске в составе делегации от Челябинской области подписал соглашение об установлении дружественных отношений с главой Фрунзенского района Минска. Теперь уже в Сатке с первым заместителем главы Фрунзенского района Минска Николаем Строком подписали дорожную карту сотрудничества.

«Будем взаимодействовать по многим направлениям развития наших районов: участвовать вместе в торгово-экономических миссиях, выставках, презентациях, конференциях, культурно-массовых мероприятиях. В планах — обмениваться информацией о производимой друг другом продукции и оказываемых услугах, возможностях и потребностях предприятий-производителей»,— пояснил Александр Глазков.

Также стороны подписали соглашение о взаимном туризме. А гости из «Белорусской цементной компании» посетили площадки Группы Магнезит и провели переговоры о прямом взаимодействии.