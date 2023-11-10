Сатка в шестой раз отправила гумконвой в Донбасс

Акцию «От дома до фронта» запустила в городе семья одного из бойцов СВО

Жители Сатки отправили очередной — шестой по счету — гуманитарный конвой в зону специальной военной операции в Донбасс; помимо спальников, теплой одежды и лекарств, в машину загрузили также домашнюю консервацию, мед и сало, об этом сообщает газета «Саткинский рабочий».

По словам инициатора акции, мамы бойца СВО Ольги Воронцовой, каждый раз грузовик набивают под завязку.

«Участвуют всем миром: и предприниматели, и обычные люди, и школьники, и организации. Мы благодарны за каждый рубль, каждую пару носков. Так, в этот раз сотрудницы одного из отделов администрации скинулись личными деньгами, чтобы купить 20 кг сала, засолить его и отправить ребятам к зиме. Пенсионерки несут борщи в банках — чтобы бойцы могли быстро сварить себе горячее в полевых условиях, домашние заготовки — соленые огурцы-помидоры, люди везут мед со своих пасек», — рассказала она.

Также в этот раз в прифронтовую зону отправили коптер, бензопилы, баню-палатку, а еще — УАЗ с допкомплектом колес.

По словам Ольги Воронцовой, сбор следующего, седьмого, гумконвоя уже стартовал. Для удобства в магазинах и аптеках начали устанавливать коробки со списком того, что необходимо купить, там же указаны телефоны координаторов сбора.

Впрочем, помочь можно не только деньгами и продуктами: желающие могут принять участие в изготовлении окопных свечей, плетении маскировочных сетей или организовать с детьми подготовку писем на фронт.