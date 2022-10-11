Сатка присоединилась к глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО

Рассказываем, какую пользу это принесет горожанам

Сатка присоединилась к глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО. Это позволит горожанам получить доступ к образовательной платформе по созданию безопасной и инклюзивной городской среды, сообщается на сайте ЮНЕСКО. Кроме того, в организации отметили проекты, которые уже реализуются в целях улучшения экологии и жизни горожан.

«В краткосрочной перспективе Сатка надеется увеличить положительные результаты текущих проектов, направленных на экологическую, экономическую, социальную и культурную устойчивость. Город также стремится способствовать обучению населения рациональным моделям потребления и производства. Сатка уверена, что благодаря присоединению к глобальной сети, качество обучения в ее школах будет повышено, а партнерские отношения укреплены»,— говорится в сообщении.

Также сообщается, что город разрабатывает ресурсы для оценки экологического здоровья населения. Например, в Сатке уже существуют образовательные и информационные кампании, основанные на анализе экосистемы, а также город поддерживает участие местных сообществ в улучшении качества воды.

Кроме того, в ЮНЕСКО отметили, что в Сатке реализуют проект по созданию зеленой и здоровой среды обитания, который включает в себя три модуля: «Миллион деревьев», в котором горожане, студенты и волонтеры высаживают деревья; преобразование промышленных площадок в объекты отдыха и спорта; работу на заброшенных промышленных карьерах с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Отметили в ЮНЕСКО и фестиваль «Моя Сатка», на котором художники и архитекторы проводят мастер-классы по созданию объектов для улучшения городской среды.