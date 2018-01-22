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Журналисты ОТВ поддержали ульяновских курсантов под песню Satisfaction

В фирменных кепках и футболках сотрудники СМИ воспроизвели скандальное видео.
сегодня в 17:36
  |  Общество

В середине января Рунет взорвало видео, снятое ульяновскими курсантами авиационного института. Юные пилоты решили сделать пародию на клип «Satisfaction» — хит итальянского диджея Бенни Бенасси. Их танцы в нижнем белье и фирменных фуражках не оценило руководство вуза, правительство Ульяновской области и надзорные органы. Дело практически дошло до отчисления 14 креативных курсантов, но в дело вмешалась общественность. Защищая студентов, домохозяйки, девушки-солдаты из армии Израиля, студенты Рязановского сельскохозяйственного университета, питерские бабушки сняли свои сексуальные видео под песню «Satisfaction». Поддержал курсантов и медиахолдинг ОТВ.

Журналисты, продюсеры, операторы и редакторы собрались в студии программы «Наше утро», где и проходили съемки клипа-пародии. В фирменных футболках медиахолдинга и кепках корреспонденты, операторы, редакторы, продюсеры, ведущие станцевали на камеру, по возможности повторив движения ульяновских курсантов. Клип тоже сняли одним кадром.

Нам показалась веселой идея, что каждый в своем стиле танцует и выкладывает все в Интернет. Однако поддержка курсантов тоже имела место. Известно, что клип они снимали молодыми да глупыми, а всплыл он уже позже. И отчисление — слишком суровая мера наказания. Стоило их пожурить да отпустить. Конечно, некоторые моменты в их клипе вызывают сомнение, но мы постарались их обойти, сделали все прилично и красиво. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель отдела спецпроектов медиахолдинга ОТВ Анна Дудник.

Веселье сотрудников ОТВ прервал главный оператор, суровым возгласом призвав всех к работе. Финал истории ульяновских курсантов не такой позитивный. Приволжская транспортная прокуратура не нашла поводов для отчисления 14 человек из института авиации, однако обратила внимание на сотрудников вуза. По мнению надзорного органа, педагогов, допустивших такое развлечение учащихся, нужно привлечь к дисциплинарной ответственности. Ректору уже внесено представление.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Журналисты ОТВ поддержали ульяновских курсантов под песню Satisfaction
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