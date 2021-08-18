Сардана Авксентьева: «Молодежь свободнее и лучше нас»

Советник председателя партии «Новые люди» экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева прилетела в Челябинск на один день

Сардана Авксентьева встретилась в Челябинске с местным активом партии «Новые люди» и ответила на вопросы журналистов. «Народный мэр» в настоящий момент изучает проблемы современных регионов, чтобы обобщить услышанное и увиденное для формирования программы партии «Новые люди».



Сардана уверенно и жестко ответила на вопросы журналистов, которые касались как ее политического прошлого, так и позиции по вопросам текущей повестки. Значительное внимание Авксентьева уделила экологическим проблемам, прокомментировав и ситуацию с лесными пожарами в ее родной Якутии.

«В России горят леса, полыхает и в Челябинской области, и в Якутии. Я думаю, что это вопрос к председателю комитета Государственной думы по охране окружающей среды. Мы видим серьезную, системную ошибку в вопросе защиты лесов. Вы знаете, что в соответствии с Лесным кодексом Сибирь и Дальний Восток — это так называемая зона мониторинга. Что это значит? Это значит, что, когда там горит, мы не тушим, потому что это экономически нецелесообразно. Такова официальная формулировка. Представляете, экономически нецелесообразно тушить пожары в 90% лесов Сибири и Дальнего Востока. Все лето полыхают леса России. Никакого реагирования. Посылаем зачем-то самолет тушить пожар в Турции. Зачем?» — заявила Сардана Авксентьева.

По поводу предстоящих осенью выборов в Государственную думу Авксентьева высказалась коротко, главным образом подчеркнув необходимость принять в них участие.



«Самое болезненное, что мы наблюдаем в предвыборной кампании, — отсутствие желания выходить на выборы. Да, люди разочарованы, я понимаю. Но почему 40 процентов (в Челябинской области неплохая явка) приходят и выбирают за вас? Всем, кто не потерял надежду, надо идти на выборы. Это единственный способ политической активности. Все остальное запрещено: митинги, шествия, демонстрации, собрания. Писать нельзя, говорить нельзя, показывать нельзя. Дышать только через маску. А вот на выборы ходить можно!» — сказала Сардана Авксентьева.





«Молодежь свободнее и лучше, чем мы. Я учусь у молодых и заряжаюсь от них. У взрослого поколения есть свои клише, свои стереотипы и привычки. У молодых ребят этого нет. Если кто и вытянет Россию, то только молодежь»,

— заметила она.





Челябинск — не первый город, который посещает Сардана Авксентьева. «Народный мэр» уже побывала в Белгороде, Волгограде, Астрахани, Воронеже, Твери, Уфе и Подмосковье. По результатам встреч она заполнила уже три блокнота с вопросами и острыми проблемами жителей России.

Молодые сторонники партии «Новые люди» услышали от одного из лидеров слова поддержки. Авксентьева не скрывала, что верит в новое поколение.