Сардана Авксентьева встретилась в Челябинске с местным активом партии «Новые люди» и ответила на вопросы журналистов. «Народный мэр» в настоящий момент изучает проблемы современных регионов, чтобы обобщить услышанное и увиденное для формирования программы партии «Новые люди».
Сардана уверенно и жестко ответила на вопросы журналистов, которые касались как ее политического прошлого, так и позиции по вопросам текущей повестки. Значительное внимание Авксентьева уделила экологическим проблемам, прокомментировав и ситуацию с лесными пожарами в ее родной Якутии.
«В России горят леса, полыхает и в Челябинской области, и в Якутии. Я думаю, что это вопрос к председателю комитета Государственной думы по охране окружающей среды. Мы видим серьезную, системную ошибку в вопросе защиты лесов. Вы знаете, что в соответствии с Лесным кодексом Сибирь и Дальний Восток — это так называемая зона мониторинга. Что это значит? Это значит, что, когда там горит, мы не тушим, потому что это экономически нецелесообразно. Такова официальная формулировка. Представляете, экономически нецелесообразно тушить пожары в 90% лесов Сибири и Дальнего Востока. Все лето полыхают леса России. Никакого реагирования. Посылаем зачем-то самолет тушить пожар в Турции. Зачем?» — заявила Сардана Авксентьева.
«Молодежь свободнее и лучше, чем мы. Я учусь у молодых и заряжаюсь от них. У взрослого поколения есть свои клише, свои стереотипы и привычки. У молодых ребят этого нет. Если кто и вытянет Россию, то только молодежь», — заметила она.