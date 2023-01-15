Сапожник из Челябинской области обувает «колдунов» и «рыцарей» со всей России

Южноуральский мастер стал незаменимым человеком для любителей исторической реконструкции и ролевых игр

К обувному мастеру из Копейска Александру Сидорову всегда длинная очередь. Правда, заказывают ему всякую экзотику вроде сапог из «Ведьмака», самурайских меховых ботинок и наполеоновских ботфортов. А нормальную повседневную обувь он шьет в основном для себя. Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали в гостях у носителя редкого ныне сапожного ремесла и узнали, почему обувные технологии со временем совершенствуются, а фабричные туфли при этом становятся одноразовыми.





Шить обувь на заказ Александр стал почти случайно лет 30 назад — товарищ надоумил выучиться на мастера по индивидуальному пошиву обуви. Правда, спрос на его профессию появился не сразу: в начале 90-х россиянам было не до ботинок ручной работы.

Когда жизнь плюс-минус наладилась и у людей появились деньги и время на хобби, к Александру стали обращаться любители исторической реконструкции и ролевых игр с просьбами пошить сапоги и сандалии в старинном стиле. Они, а также косплееры (это те, кто переодеваются в Ведьмака, рыжеволосых принцесс и прочих персонажей масскульта) сейчас и составляют основную клиентуру мастера.





Сапожная мастерская Александра Сидорова напоминает бутафорский цех какого-нибудь театра или киностудии. Одна стена сплошь заставлена колодками самых причудливых форм. А на верстаке напротив в художественном беспорядке располагаются заготовки экзотических туфель с задранными носками, брутальных ботинок с высокими голенищами и разнообразных сапог.





За годы практики наш герой стал настоящим знатоком обуви почти любых исторических эпох, стран и фэнтезийных вселенных. Обычно мастеру достаточно увидеть картинку желаемого, чтобы за несколько дней воплотить фантазию заказчика в жизнь.

«Если речь идет об исторической реконструкции, то там вообще ничего придумывать не надо, потому что требования к военной обуви были подробно прописаны в уставах. Правда, когда их читаешь, приходится продираться через туманные обороты типа „должным образом“. Должным образом — это как? Людям того времени это было понятно, а тебе приходится ломать голову», — рассказывает Александр.





Еще одна трудность, связанная с исторической обувью, — это частое требование заказчика использовать аутентичные материалы и технологии. Особенно это касается сапог времен Второй мировой войны. Например, частенько реконструкторы заказывают сапоги военнослужащих вермахта. У этих сапог подошва была кожаной, а чтобы она не стиралась, ее покрывали металлическими шипами и подковами. Так вот Александр набивает на свои сапоги исключительно оригинальные шипы и подковы. На вопрос, где он их берет, отвечает киноцитатой: «Эхо войны».

«В интернете можно найти все что угодно. Есть спрос, появляется и предложение. Что-то люди раскапывают, что-то находят на старых складах. Например, эти шипы не использованные — они новые. Возможно, вскрыли какой-то склад в Германии и взяли оттуда», — объясняет мастер, показывая горсть граненых стальных шипов, слегка тронутых ржавчиной.





Один из самых сложных и необычных заказов, который доводилось выполнять Александру, — кирасирские ботфорты эпохи наполеоновских войн. Высоченные (выше половины бедра) сапоги с жестким голенищем стали источником неожиданной трудности. Когда мастер сшил сапог и собирался прикрепить к нему подошву, то оказалось, что он не может надеть колодку на подставку — та оказалась недостаточной высоты.





В другой раз к нему обратились с просьбой изготовить самурайские боевые ботинки, которые в оригинале делали из шкуры лося шерстью наружу. Об этой обуви сапожник ничего не знал, в его распоряжении были только словесное описание и сделанный на коленке схематический рисунок.

«Помню, где-то я все-таки раздобыл то ли оленью, то ли коровью шкуру и сшил эти туфли. Лишь несколько лет спустя я нашел фотографию этой обуви из какого-то музея. И оказалось, что довольно точно угадал с внешним видом. Единственное, мои туфли были не такими „лохматыми“, как в оригинале», — поделился Александр.





Работа с подобным материалом волей-неволей заставляет изучать историю обуви, в которой немало примечательных фактов. Например, на заре появления массовых армий солдатские сапоги зачастую делали с симметричной колодкой, то есть они были ни правыми, ни левыми. Под ту или иную ногу сапоги подстраивались со временем сами за счет эластичности кожи. Делали это ради удешевления производства.

«Возможно, это байка, но говорят, что французские кавалеристы надевали сапоги по очереди то на правую, то на левую ногу, чтобы они сохраняли симметричность. Вот такая была странная мода», — рассказывает сапожник.

Личность, широко известная в узких кругах, — это как раз про Александра Сидорова. Заказы приходят к нему со всех уголков страны, но все его клиенты — это представители субкультур. Мастер и рад бы сшить обычную повседневную обувь, но ее никто не заказывает.





Это кажется странным, ведь сшитая конкретно для тебя обувь — это вроде бы круто. Во-вторых, ботинки ручной работы будут служить долгие годы, если не десятилетия — только меняй набойки и подметки. Тем более что технологии шагнули вперед: современная кожа, синтетические нитки и полиуретановые подошвы позволяют делать обувь гораздо более качественную, чем 100—200 лет назад. Но Александр Сидоров считает, что такая обувь сейчас никому не нужна. И дело не только в том, что она получается дороже магазинной.





«Производители не заинтересованы в том, чтобы обувь служила долго. Им нужен оборот, поэтому они заранее закладывают в свою продукцию короткий жизненный цикл. Потребителю тоже проще купить пару недорогих ботинок на один сезон, выбросить и на следующий год купить новые, чем постоянно ухаживать за обувью и носить ее в ремонт. Обувь стала одноразовой, но все довольны», — размышляет мастер.

Поэтому единственный человек, которому Александр Сидоров шьет обувь на каждый день, — это он сам. Немного грустно, но, по крайней мере, сапожником без сапог его точно не назовешь.