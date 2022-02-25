Санкции не окажут существенного влияния на работу РГС Банка — мы продолжаем обслуживать клиентов в обычном режиме

Представитель банка выступил с заявлением перед клиентами

Санкции не окажут существенного влияния на деятельность РГС Банка и компаний Группы «Открытие». У нас достаточный запас капитала, ликвидности и наличных. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы, — с таким заявлением выступил представитель РГС Банка перед клиентами.

Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США.

«Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами. Санкции никак не влияют на проведение всех операций на территории России. Для этого наши клиенты могут использовать все привычные каналы — офисы, банкоматы, мобильный и интернет-банк. Все карты РГС Банка, в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России»,

— сказал представитель компании.

Введенные ограничения могут коснуться использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты РГС Банка или расплачиваться картой другого банка.

«Мы делаем все возможное, чтобы защитить интересы наших клиентов», — отметили в банке.