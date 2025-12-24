Санитарный эксперт из Башкирии опроверг слухи о клещах в новогодних елках

Занести вредителей домой маловероятно, потому что они редко забираются на деревья

Специалист по санитарному надзору из Республики Башкортостан прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о возможном попадании клещей в жилища вместе с новогодними деревьями. По словам эксперта, вероятность такого сценария ничтожно мала, а сами слухи появляются ежегодно, сообщает портал башинформ.ру.

Поводом для обсуждения стали публикации в федеральных изданиях и телеграм-каналах, где утверждалось, что из-за аномально теплой зимы клещи не впадают в спячку и могут быть занесены в дом с живыми елками. Однако, как пояснил эксперт, биология клещей делает такую ситуацию практически невозможной.

Дело в том, что для зимовки клещи выбирают лесную подстилку, опавшие листья или верхние слои почвы. На деревья, включая ели, они не поднимаются даже в теплое время года, так как это не их среда обитания. В исключительных случаях они могут укрыться в рыхлой коре старых деревьев у самой земли, но новогодние ели — это молодые деревья с плотной корой.

Даже гипотетическое попадание членистоногого в квартиру не представляет угрозы, добавил эксперт. В условиях отапливаемого помещения с неподходящей для его жизнедеятельности влажностью и без источника питания клещ быстро погибает и не может атаковать человека.

Санитарный эксперт призвал жителей не поддаваться сезонной панике и смело украшать дома живыми елками, не опасаясь «новогодних» клещей. Основную опасность эти переносчики инфекций по-прежнему представляют в теплое время года в их естественной среде обитания — в лесах и парках.

Напомним, в Челябинске сегодня работает более 80 легальных елочных базаров, они распределились по всем районам города.