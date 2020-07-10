Бывший вице-губернатор Челябинской области вышел на свободу

Суд Оренбурга удовлетворил запрос Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.



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Бывший замгубернатора Челябинской области Николай Сандаков освобождён по УДО. Ленинский районный суд города Оренбурга удовлетворил его ходатайство. Об этом сайту «Первый областной» сообщили представители инстанции.



Ходатайство рассматривалось в Оренбурге, где бывший замгубернатора отбывал принудительные работы. Ранее он отбывал наказание в Копейске, однако городской суд заменил оставшийся срок на принудительные работы. 20% от доходов Николая Сандакова перечислялось государству.

«Сегодняшним постановлением Николай Сандаков освобождён по УДО. Постановление суда не вступило в законную силу»,— подтвердили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Несколько лет назад Николай Сандаков был признан виновным по статьям «Мошенничество» и «Получение взятки». Его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима и штрафу в семь миллионов рублей. Было установлено, что в 2011-2012 годах вице-губернатор получил от бывшего мэра Озерска 1,5 млн рублей. Он обещал ему помочь с назначением на должность главы Магнитогорска.