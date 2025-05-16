Санавиация перестала летать в Магнитогорск

Полеты возобновят после подписания нового контракта

Полеты вертолета санавиации из Магнитогорска прекращены с 17 апреля. Причиной стало уведомление от исполнителя авиационных работ о невозможности дальнейшего выполнения контракта.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области ИА «Первому областному» сообщили, что будет проведен новый аукцион на выполнение авиационных работ, полеты возобновятся после заключения нового контракта.

«Несмотря на отказ исполнителя авиационных работ от своих обязательств экстренная медицинская помощь жителям региона оказывается безотлагательно. Медицинская эвакуация пациентов из Магнитогорска продолжается. Временное прекращение вертолетных перевозок компенсируется использованием специализированного автотранспорта Центра медицины катастроф и службы скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

В Магнитогорске в авиационно-медицинской эвакуации задействовано 9 медицинских работников, трудоустроенных в центре медицины катастроф по внешнему совместительству. Они продолжают свою трудовую деятельность.