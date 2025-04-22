Санаторий «Урал» предлагает восстановиться после эмоционального выгорания

Он расположен в Увельском районе на берегу озера, в окружении лесов

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По данным федеральных СМИ, 56% работающих россиян сталкиваются с симптомами профессионального выгорания или депрессии. Это негативно влияет на здоровье и снижает продуктивность работы. Помогут южноуральцам восстановить энергию и пройти лечебные процедуры сотрудники санатория «Урал» Medical SPA.

«Даже морской отдых или поездка за границу не всегда помогают убрать синдром эмоционального выгорания. Нужно поддержать организм на физическом и психоэмоциональном уровне восстанавливающими процедурами, что вполне возможно сделать в хорошем санатории», — говорит генеральный директор санатория «Урал» Medical SPA, доктор медицинских наук Галина Алексеевна Селянина.

Вернуть высокую продуктивность и стабильное эмоциональное состояние помогают в санатории «Урал» Medical SPA с помощью специально разработанных оздоровительных программ «Восстановление энергии» и «Ментальная перезагрузка». Их уникальность — в особой комбинации тонизирующих и расслабляющих процедур, направленных на улучшение работы нервной системы, укрепление иммунитета, устранение депрессивных расстройств.

Специалистам санатория «Урал» Medical SPA помогает окружающая природа: чистейший воздух, тишина сосновых и березовых лесов и, конечно, местные природные лечебные факторы — минеральная вода «Уралочка», пелоиды и рапа озера Подборное. А термальный центр «Урал СПА» с подогреваемым бассейном, гидромассажем, джакузи дает возможность улучшить самочувствие и почувствовать радость от жизни.

Не стоит недооценивать и уникальность локации санатория «Урал» Medical SPA, который расположен на берегу озера, в окружении лесов. Почувствовать единение с природой — это крайне важно для полноценной психоэмоциональной перезагрузки.

«Мы очень серьезно занялись проблемой эмоционального выгорания, потому что понимаем — это востребованное направление. У нас применяются уникальные методики, которые не часто встретишь в российских здравницах. Поездка в наш санаторий — не просто смена обстановки, но и замедление ритма жизни, возможность переосмыслить прошлый опыт в тишине и спокойствии, получить мощный заряд энергии и вдохновение», — добавляет Галина Алексеевна Селянина.

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