Санатории для 3,5 тысячи сотрудников и членов их семей: ОМК продолжает добрые традиции

Обратиться за получением путевки может любой работник

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ДМС для сотрудников сегодня мало кого удивишь — современные компании заботятся о здоровье своих специалистов и их семей. Появилось понимание, что здоровый сотрудник — продуктивный сотрудник. А теперь пришло время для развития традиций семейного оздоровительного отдыха, которые существовали на каждом предприятии в советское время. Ведь отдохнувший специалист продуктивен вдвойне!

Группа ОМК, одна из ведущих российских промышленных компаний, в этом году планирует обеспечить льготными путевками более 3,5 тысячи своих сотрудников и членов их семей, в том числе 1800 детей. За первые три квартала 2024 года льготным предложением уже воспользовались около 1200 человек.

Затраты в 140 миллионов рублей на эти цели в ОМК считают вкладом в здоровое будущее своих специалистов. При этом для восстановления сил сотрудников компания выбирает только санатории с качественным медицинским оборудованием и квалифицированным персоналом.

Радует, что традиции очередей при этом остались в прошлом. Не надо ждать заветную путевку несколько лет — обратиться за получением путевки может любой сотрудник предприятия.

«Мы видим, что льготы на оздоровление крайне востребованы. Поэтому компания стремится создать условия, чтобы год от года количество сотрудников и членов их семей, которые смогут воспользоваться льготными путевками, росло»,— говорит генеральный директор ОМК Петр Трушин.

Забота о сотрудниках и членах их семей для ОМК не просто хорошая традиция, в металлургической отрасли крайне важно поддерживать здоровье сотрудников. Компания обеспечивает специалистам льготный проезд, компенсацию за время, проведенное в пути, для иногородних и питание, также для них работает линия психологической поддержки, оказывается бесплатная квалифицированная медицинская помощь в рамках программы ДМС.

И это — только часть масштабной социальной программы ОМК. В городах, где находятся ее предприятия и живут ее сотрудники, компания занимается масштабными благотворительными проектами, сохраняя историческое наследие, развивая образование, промышленный туризм и улучшая экологию и городскую среду.

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