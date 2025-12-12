Самый тяжелый автогрейдер в истории России создали в Челябинске

Он предназначен для подготовки дорог для тяжелой карьерной техники

На заводе «Челябинские строительно-дорожные машины» изготовили новый тяжелый автогрейдер ДЗ‑350 с эксплуатационной массой 35 тонн. Подобную технику ранее не выпускали ни в советские годы, ни в современной России. Благодаря высокой проходимости, мощности и производительности новая модель может эффективно подготавливать дороги для тяжелой карьерной техники. Ранее для этого использовали только импортные машины, сообщили в пресс-службе Группы компаний UMG.

«Автогрейдер оснащен мощным двигателем, укомплектован отвалами размером от 4,9 до 5,5 метра. ДЗ‑350 имеет сочлененную раму, систему наклона колеса переднего моста, а также обладает возможностью „крабового хода“, что делает его высокоэффективным при работе на карьерных месторождениях»,— уточнили в UMG.

Основная сфера применения новой техники — дорожное строительство и содержание дорожной инфраструктуры в отрасли добычи ископаемых.

Разработка и создание ДЗ‑350 проводились благодаря поддержке Минпромторга России и субсидированию затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В ближайшее время опытный образец приступит к испытаниям в крупнейших горнорудных компаниях. А поставки самого тяжелого в России автогрейдера начнутся в первом квартале 2026 года.