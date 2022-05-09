Самый первый День Победы — каким он был на Южном Урале?

ИА «Первое областное» восстановило май 1945 года в Челябинской области по архивным документам

День Победы — общий праздник для всей страны, но каждый из нас вкладывает в него свой смысл и отмечает по-своему. А как это делали южноуральцы тогда, в 1945 году, после испытанных на себе четырех лет тягот и лишений войны? Редакция ИА «Первое областное» изучила документы и газеты того времени и попыталась восстановить атмосферу первого Дня Победы в Челябинской области.

Ожиданием самой желанной для страны новости все дышало уже с 1 мая. В этот день верхнеуральская районная газета «Красный уралец» вышла с торжествующим заголовком во всю ширину второй страницы «Слава советским войскам, водрузившим Знамя Победы над Берлином!».





Вскоре пришла весть о полном разгроме берлинской группировки немецких войск. По такому случаю газета «Копейский рабочий» напечатала на первой полосе полный текст приказа И. В. Сталина о взятии Берлина. Рядом, колонкой — сообщение ТАСС о возможной смерти Гитлера. Что интересно, достоверность этой информации ставилась в тексте под сомнение.

«Распространением утверждений о смерти Гитлера германские фашисты, очевидно, надеются предоставить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение», — предположило Телеграфное агентство Советского Союза.

По случаю взятия Берлина в Челябинске 3 мая собрались на митинг танкостроители Челябинского Кировского завода. Заводская многотиражка «За трудовую доблесть» писала, что на площади собрались «десятки тысяч кировцев». Перед рабочими выступил первый руководитель Челябинской области — секретарь обкома Николай Патоличев.

«Совершилось великое событие. Берлин — гнездо разбойничьего немецкого империализма, где разрабатывались планы порабощения нашей Родины, — пал под сокрушительными ударами Красной армии», — возвестил с трибуны Патоличев.





Все со дня на день ждали новости об окончании войны. Судя по всему, градус ожидания достиг пика 8 мая — как раз в день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Атмосферную картину событий того дня рисует отчет «в область» первого секретаря Магнитогорского горкома Степана Пилипца. По большей части это вполне казенный документ с набором благодарностей товарищу Сталину и торжественных клятв отливать еще больше чугуна и стали для скорейшего восстановления Родины. Но вступительный абзац на удивление прост, почти лиричен.

«8 мая в городе было какое-то необычайное напряженное оживление, народ небольшими группами собирался у здания редакции газеты, около Горкома партии, на заводской площади. Переговаривались, вопросительно поглядывали на репродукторы. К 4 часам дня постепенно увеличивающиеся группы людей превратились в огромные толпы, на улице пошел дождь, погода не действовала на настроения людей, вся заводская площадь была запружена народом, кое-где показались знамена, народ все шел и шел. Шли дети, женщины с грудными детьми, старухи. К вечеру дождь усилился, народ упорно шел до поздней ночи, кое-где слышались песни. В эту ночь почти никто не спал», — писал еще по свежим впечатлениям секретарь горкома партии.

То же самое происходило в Челябинске, Златоусте и других городах области.

Наконец, рано утром 9 мая голос Левитана из репродукторов и радиоприемников торжественно сообщил: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась!»

Улицы городов с самого утра были готовы к демонстрациям, назначенным на вторую половину дня. Газеты вышли с текстом Акта о капитуляции Германии на первых полосах и объявлением 9 мая Днем Победы.

«Все здания в городе были украшены флагами, портретами вождей, лозунгами, особенно хорошо были оформлены заводская площадь, здания райкомов и исполкомов, клубы, театр», — пишет в своем отчете уже упомянутый Сергей Пилипец.





«Еще с раннего утра 9 мая город Уфалей принял праздничный вид. По улицам группами проходили рабочие, работницы, служащие, домохозяйки, учащиеся с радостным и веселым настроением. Победа!» — писала 10 мая газета «Уфалейский рабочий».

К слову, в Уфалее в тот день на демонстрацию вышло 15 тысяч человек. Самые крупные шествия прошли в Челябинске (250 тысяч), Магнитогорске (100 тысяч) и Златоусте (50 тысяч). Люди шли по улицам с флагами, распевали песни, обнимались и целовались друг с другом.





«По свидетельству давно живущих в Златоусте, история города не знает такой многолюдной, хорошо оформленной демонстрации, как в день победы», — написал в докладной записке секретарь Златоустовского горкома Воробьев.

Над Челябинском, Магнитогорском и другими городами самолеты разбрасывали листовки, извещающие об окончании войны. Над Магнитогорском, например, сбросили 80 тысяч таких листовок.





В меру возможностей праздновали День Победы и в колхозах. Старожилы села Березово потребовали провести праздничный митинг на том же месте, где было объявлено о войне 22 июня 1941 года. А жители села Сысоево, «выражая глубокое чувство радости по поводу великой победы над злейшим врагом», устроили салют из охотничьих ружей.

Поскольку 9 мая выпало на среду, в тот день решили ограничиться демонстрациями и митингами, а народные гулянья перенесли на ближайшее воскресенье — 13 мая.





В Челябинске к празднику приурочили легкоатлетическую эстафету. Газета «За трудовую доблесть» сообщает, что соревновались физкультурники некоего Н-ского военного училища и спортобщества «Трактор», причем последние уступили.

«Этот проигрыш — результат недостаточной тренированности команды», — резюмирует газета заводчан.

На главной площади Златоуста весь день играли оркестры, баяны, выступали участники художественной самодеятельности, показывали кинофильмы. Из города докладывали: «Праздник продолжался до поздней ночи».

В газете «Уфалейский рабочий» 13 мая вышло обращение И. В. Сталина к советскому народу по случаю Дня Победы. А спустя несколько дней там же был напечатан ответ уфалейцев вождю со словами: «Нет слов выразить то чувство, которое переживают все трудящиеся нашей Родины, а также и все трудящиеся индустриального города В. Уфалея».

Сразу после победы на предприятиях Челябинской области прошли партийные собрания и встречи с трудящимися. Те интересовались, вступит ли СССР в войну с Японией и сохранится ли Германия как государство. Но задавали и вполне приземленные вопросы: когда отменят карточную систему? когда вернут восьмичасовой рабочий день? как будет организована помощь семьям погибших на фронте? Эвакуированные и мобилизованные из других территорий хотели знать, когда можно будет вернуться домой. Молодые работницы прямо спрашивали: «Почему нет никаких изменений в нашей жизни в сторону улучшений в связи с окончанием войны?».





Одним из последних ярких эпизодов празднования первого Дня Победы в Челябинской области стало письмо, пришедшее из Праги от бойцов знаменитого Уральского добровольческого танкового корпуса. В 1943 году танкистов-добровольцев собирали на фронт буквально всем миром, это главный народный проект Урала времен войны. И вот танкисты пишут письмо на малую родину — не только поздравление с Днем Победы, но и отчет об исполнении наказа земляков.

«В жестоких упорных боях мы сломили яростное сопротивление врага, отбили все его контратаки и ликвидировали его отчаянные попытки задержать наше наступление. Искусным маневром и сокрушительным ударом мы рвали и ломали все препятствия, которые воздвигал враг на нашем пути и которые он считал несокрушимыми. Мы прошли через горы и леса, через реки и болота — там, где немцам казалось невозможным продвижение российских танков», — говорится в письме.





Вот таким предстает май 1945 года в Челябинской области в архивных документах и статьях газет.

При подготовке публикации использованы материалы из собраний Объединенного государственного архива Челябинской области и Челябинской областной универсальной научной библиотеки.