«Самый опасный человек мира»: в Челябинск приехал философ Александр Дугин

Он выступил в ЮУрГУ перед молодежью

В Челябинск приехал известный в России и за рубежом философ и политолог Александр Дугин. В Южно-Уральском государственном университете он выступил перед студентами на Молодежном медиаслете «Включай ценности!», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед началом лекции к участникам обратилась общественный деятель Ирина Текслер. Она напомнила, что в 2016 году американский политический обозреватель назвал Александра Дугина «самым опасным человеком мира».

«Вся Америка, весь Евросоюз очень боятся нашего философа. И пускай боятся. Он внесен во все мыслимые и немыслимые санкционные списки. А для нас это ориентир, честь и совесть нашей эпохи», — сказала Ирина Текслер.

Александр Дугин — автор десятков учебников по геополитике. Он представил молодежи программу «Царьград 2050» — концепцию развития страны на ближайшие десятилетия. В нем есть три сценария развития России: инерционный, плохой и хороший. При идеальных условиях государство к 2036 году ждет укрепление лидерства на евразийском континенте, усиление позиций сверхдержавы, приход к осознанной идеологии страны как суверенной цивилизации и рост числа полных семей с тремя и более детьми. К 2050 году по такому плану Россия восстановит территории в границах империи и СССР, станет стратегическим центром Евразии. В стране начнется новый «Большой стиль» в кино, музыке и литературе, также граждан ждет золотой век русской культуры.

«Нам надо изменить все к лучшему, чтобы у нас было общество более счастливым, веселым, справедливым, творческим, чистым, духовным. И чтобы мы гордились по-настоящему не только своим великим прошлым, но и своим будущим. Мы можем сделать наше будущее по-настоящему великим. Можем и ничего не делать, но тогда мы просто скатимся. Мы должны помнить, что нас поджидают очень серьезные вызовы, очень серьезные опасности», — отметил Александр Дугин.

Также философ подчеркнул, что нужно воспитывать в обществе ценности. В первую очередь задача передачи ценностей другим поколениям лежит на образовании.

«Всем вам жить в это время. Как сказал один неплохой человек: „Когда-нибудь мы все скажем, что мы жили в одно время с Дугиным“», — добавил протоиерей Игорь Шестаков.