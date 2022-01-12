Самыми популярными направлениями у южноуральских пассажиров электричек стали Миасс и Магнитогорск

В праздники южноуральцы чаще пользовались этим видом транспорта

В Челябинской области в новогодние праздники количество пассажиров пригородных поездов возросло на 13%. С 1 по 9 января 2022 года поездами АО «Свердловская пригородная компания» по территории региона проехало более 60 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Чаще всего пассажиры отправлялись в Миасс и Магнитогорск. Более двух тысяч человек воспользовались мультимодальным маршрутом Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Количество пассажиров на каждом рейсе в среднем выросло на 24% — до 340 человек.

«Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“ — первый мультимодальный маршрут на Южном Урале. Он позволяет жителям Челябинска всего за 1 час 50 минут добраться до курорта „Солнечная долина“», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Напомним, в этом сезоне добавлен пакет, который включает кроме проезда и ски-пасса прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа. Также пассажиры могут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса.