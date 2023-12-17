Самым раздражающим предновогодним делом челябинцы назвали приготовление блюд

На втором и третьем местах — уборка и всеобщая суета

Большинство жителей Челябинска с радостью готовятся к Новому году, но есть и такие люди, которых раздражает та или иная обязанность. Исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, что больше всего не любят челябинцы в предновогодней суете.

Почти каждый пятый горожанин — 17% — сообщил, что его раздражает приготовление праздничных блюд. 12% респондентов не любят делать уборку. 9% опрошенных раздражаются от всеобщей спешки и суеты, а 7% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки.

«Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 5% горожан. 4% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства»,— уточнили исследователи.

Вообще все раздражает 3% опрошенных горожан.

Кстати, больше всего не любят готовить и убираться женщины. Мужчин же раздражает трата денег и предновогодняя суета.