«Обязательными для сдачи и получения аттестата о полном общем образовании являются русский язык и базовая математика. Тем, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, необходимо сдать математику на профильном уровне — ее выбрали 49% выпускников. Этот предмет является лидером среди наиболее часто выбираемых для сдачи», — отмечают в пресс-службе администрации города.
В перечень самых популярных предметов также попало обществознание — его будут сдавать 47% выпускников.
28% учащихся выбрали информатику и ИКТ.
А среди самых непопулярных предметов — иностранные языки. Например, ЕГЭ по китайскому в этом году буду сдавать всего три человека.
Расписание ЕГЭ-2023 мы публиковали в отдельном материале.
Как не довести ребенка до истерики накануне экзамена, рассказывает кандидат психологических наук, кризисный терапевт, автор и ведущая обучающих программ по психологии кризисных состояний Елена Гудкова.