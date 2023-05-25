Самым популярным предметом на ЕГЭ в Челябинске стала профильная математика

Этот предмет необходим для поступления в вузы

В пятницу, 26 мая, в России стартует период ЕГЭ. В Челябинске сдавать единый экзамен будут 5,4 тысячи выпускников. В администрации города рассказали, какие предметы ученики выбирали для сдачи экзамена чаще всего.

«Обязательными для сдачи и получения аттестата о полном общем образовании являются русский язык и базовая математика. Тем, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, необходимо сдать математику на профильном уровне — ее выбрали 49% выпускников. Этот предмет является лидером среди наиболее часто выбираемых для сдачи»,

— отмечают в пресс-службе администрации города.

В перечень самых популярных предметов также попало обществознание — его будут сдавать 47% выпускников.

28% учащихся выбрали информатику и ИКТ.

А среди самых непопулярных предметов — иностранные языки. Например, ЕГЭ по китайскому в этом году буду сдавать всего три человека.