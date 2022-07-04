Самым популярным фейком Рунета стала «эпидемия холеры»

Ложную информацию о распространении опасной болезни прочитали более 115 миллионов человек

Фейк об обнаружении в водоемах российских регионов возбудителей холеры стал самым массовым в Рунете, сообщает фактчекинговый сервис «Лапша». По версии аналитиков проекта, ложную информацию распространители связали с сообщениями Минобороны РФ о разработках на Украине биологического оружия под контролем американцев.



«Эпидемия холеры» стала самым массовым фейком в 2022 году, сообщения о болезни прочитали более 115 миллионов человек. Суть обмана — информация о том, что в ряде регионов России в воде обнаружены вибрионы холеры. Первое сообщение об этом появилось 9 марта, автор утверждала, что она якобы бывшая жительница Мариуполя. Также в сообщении говорилось, что раньше мариупольцев уже травили неким неизлечимым вибрионом.

Незадолго до появления фейка Минобороны РФ выступало с официальным заявлением о том, что на Украине в американских биолабораториях разрабатывались новые возбудители холеры, чумы и других опасных болезней. В результате ложное сообщение о холере связали с реальной информацией от военного ведомства. Даже ряд местных СМИ, давая новости о постановлениях Роспотребнадзора о профилактике заболеваний, делали отсылки на Минобороны. В результате к концу апреля — маю ажиотаж вокруг «эпидемии» достиг пика. По подсчетам аналитиков «Лапши», с 29 апреля по 17 июня на эту тему появилось более трех тысяч постов, репостов и комментариев.

30 апреля вышло первое опровержение, опубликованное в СМИ Брянской области. Затем опровержения начали выходить в других регионах. Однако в «Лапше» опасаются, что, несмотря на контрмеры, лживая история о холере может продолжать курсировать в Сети, обрастая новыми домыслами и подробностями.

«Лапша» — фактчекинговый проект, который занимается выявлением фейков в Сети. Пользователи могут отправить специалистам проекта для проверки подозрительную информацию через форму на сайте или чат-ботов в «Телеграме», «Вайбере» и «ВКонтакте».