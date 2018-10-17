/ Самые заводные Дед Мороз и Снегурочка живут в Челябинской области

Ежегодному конкурсу сказочных героев дали старт.

Завести толпу от лица Деда Мороза и Снегурочки в Новый год предлагают жителям Челябинской области. Городская администрация снова запускает конкурс на лучших сказочных персонажей. Кандидаты должны подготовить игровую программу для детей, сфотографироваться в костюмах героев праздника и выслать заявку, а затем ждать приглашения на очный этап, который состоится уже в декабре.

Жюри оценит претендентов по десятибалльной системе, обратив внимание на соответствие образу, содержание выступления, исполнительское и актерское мастерство и режиссуру. В финал выйдут три пары Дедов Морозов и Снегурочек, набравших максимальное количество баллов. Кроме того, любой зарегистрировавшийся участник, независимо от того, прошел он в основной конкурс или нет, может выиграть в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Для этого конкурсантам предлагается до 6 декабря подготовить небольшую видеопрезентацию своего новогоднего персонажа. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Итоги подведут 28 декабря на площади Революции. К участию приглашаются жители Челябинской области от 16 лет. Материалы принимают по электронной почте.

Не обязательно отправлять парную заявку, можно представить лишь одного персонажа — Деда Мороза или Снегурочку.