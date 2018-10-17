Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.53 -0.22 75.92 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+5 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 17:15
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
Сообщается, что террорист застрелился.
/ Самые заводные Дед Мороз и Снегурочка живут в Челябинской области

Самые заводные Дед Мороз и Снегурочка живут в Челябинской области

Ежегодному конкурсу сказочных героев дали старт.
сегодня в 15:45
  |  Общество

Завести толпу от лица Деда Мороза и Снегурочки в Новый год предлагают жителям Челябинской области. Городская администрация снова запускает конкурс на лучших сказочных персонажей. Кандидаты должны подготовить игровую программу для детей, сфотографироваться в костюмах героев праздника и выслать заявку, а затем ждать приглашения на очный этап, который состоится уже в декабре.

Жюри оценит претендентов по десятибалльной системе, обратив внимание на соответствие образу, содержание выступления, исполнительское и актерское мастерство и режиссуру. В финал выйдут три пары Дедов Морозов и Снегурочек, набравших максимальное количество баллов. Кроме того, любой зарегистрировавшийся участник, независимо от того, прошел он в основной конкурс или нет, может выиграть в дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий». Для этого конкурсантам предлагается до 6 декабря подготовить небольшую видеопрезентацию своего новогоднего персонажа. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Итоги подведут 28 декабря на площади Революции. К участию приглашаются жители Челябинской области от 16 лет. Материалы принимают по электронной почте.

Не обязательно отправлять парную заявку, можно представить лишь одного персонажа — Деда Мороза или Снегурочку.

Общество
Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский
06.10.2018
Школьников, победивших в конкурсе исследовательских работ, наградил Борис Дубровский
Общество
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
04.10.2018
Борис Дубровский выступил с обращением к победителям грантовых конкурсов
Общество
Девять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы Миасса
25.09.2018
Девять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы Миасса
Общество
Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты
18.09.2018
Три офисных работницы из Челябинска претендуют на место в финале конкурса красоты
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Культура
Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса
сегодня в 18:20
Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса
Общество
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
сегодня в 17:53
Ветер до 22 м/с прогнозирует Гидрометцентр Челябинска
Общество
Меры безопасности усилят в Челябинской области после керченского теракта
сегодня в 17:26
Меры безопасности усилят в Челябинской области после керченского теракта
Хоккей
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
сегодня в 17:20
Евгений Малкин вошел в топ-100 лучших бомбардиров НХЛ
Происшествия
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
  
сегодня в 17:15
Теракт в Крыму. Студентов колледжа расстреляли и подорвали
Общество
Страховые выплаты после землетрясения получили жители Катав-Ивановска
сегодня в 16:58
Страховые выплаты после землетрясения получили жители Катав-Ивановска
Происшествия
Школьник, зарезавший сестру, сам сдался полиции
сегодня в 16:32
Школьник, зарезавший сестру, сам сдался полиции
Общество
Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии
  
сегодня в 16:26
Федор Конюхов рассказал о новом кругосветном путешествии
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6