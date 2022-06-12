Самые яркие моменты Дня России в Челябинске

Праздник глазами фотокорреспондентов ИА «Первое областное»

День России в Челябинской области выдался неожиданно солнечным. Но и дождь не испортил бы праздника, так как южноуральцы творили его своими руками. Вместе с фотографами ИА «Первое областное» вспоминаем самые яркие моменты дня.

Утро в Челябинске началось с пробежки вдоль набережной Миасса. На нее вышли конкурсанты статусного фестиваля «Мастера гостеприимства». Полуфинал всероссийского конкурса в эти дни проводят власти Челябинской области и президентская платформа «Россия — страна возможностей».





Школьники, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте, получили первые паспорта из рук губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

А потом глава региона поехал за город, в село Долгодеревенской, где сегодня открыли большой и современный стадион. Кстати, местные жители выбрали для спортивного комплекса подобающее его масштабам название — «Олимп».





А в это время праздник гулял: танцевал и пел, — на нескольких площадках Челябинска. Наши фотографы заглянули на Кировку, где шел концерт.





И в Арт-сквер на набережной Миасса, где помимо концерта проходили детские мастер-классы и развернули огромный российский флаг.





Если вы еще не успели почувствовать праздник, обязательно наверстайте упущенное в понедельник. Завтра всех россиян ждет еще один выходной, а за ним — короткая, из четырех дней, рабочая неделя.