Утро в Челябинске началось с пробежки вдоль набережной Миасса. На нее вышли конкурсанты статусного фестиваля «Мастера гостеприимства». Полуфинал всероссийского конкурса в эти дни проводят власти Челябинской области и президентская платформа «Россия — страна возможностей».
А потом глава региона поехал за город, в село Долгодеревенской, где сегодня открыли большой и современный стадион. Кстати, местные жители выбрали для спортивного комплекса подобающее его масштабам название — «Олимп».
А в это время праздник гулял: танцевал и пел, — на нескольких площадках Челябинска. Наши фотографы заглянули на Кировку, где шел концерт.
Фото: Марат Муллыев, Дмитрий Сопильняк, Виталий Визаулин.