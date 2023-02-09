Самозанятым родителям разрешили получать единое пособие на детей

Минтруд РФ заявил, что особый статус не может служить отказом в назначении выплат

Как уточнили в Минтруде, не нужно приносить отдельные справки, подтверждающие доход от самозанятости. Родители, которые имеют статус самозанятого, также могут подать заявление и получать единое пособие на детей. Об этом накануне, 8 февраля, сообщил Минтруд РФ.

«Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты»,

— говорят в ведомстве.

Также родителям не нужно приносить отдельные справки, подтверждающие их доход от самозанятости. Социальный фонд России сам получит все необходимые данные из Налоговой службы.