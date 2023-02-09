Как уточнили в Минтруде, не нужно приносить отдельные справки, подтверждающие доход от самозанятости. Родители, которые имеют статус самозанятого, также могут подать заявление и получать единое пособие на детей. Об этом накануне, 8 февраля, сообщил Минтруд РФ.«Статус самозанятого не влияет на назначение пособия и не может являться причиной для отрицательного решения по назначению выплаты», — говорят в ведомстве.
Также родителям не нужно приносить отдельные справки, подтверждающие их доход от самозанятости. Социальный фонд России сам получит все необходимые данные из Налоговой службы.
Кому положено единое пособие на детей, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Как самозанятым не остаться без пенсии, смотрите здесь.
Единое пособие уже назначили на 56 тысяч детей из Челябинской области. Выплату также одобрили 1,4 тысячи беременных женщин.