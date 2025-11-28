Самозанятые Челябинской области должны перечислить пенсионные взносы до 31 декабря

Тогда им начислят пенсионные баллы

Самозанятым гражданам Челябинской области, которые участвуют в программе добровольного пенсионного страхования, необходимо до 31 декабря 2025 года уплатить взносы за текущий год. Это обязательное условие для формирования пенсионных прав, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Социального фонда России.

Чтобы накапливать будущую пенсию, самозанятым необходимо состоять на учете в Отделении Социального фонда России и быть участником добровольных правоотношений по ОПС. Подать соответствующее заявление можно через портал госуслуг, в мобильном приложении «Мой налог» или обратившись в клиентскую службу Отделения СФР.

Размер взносов варьируется:

Минимальная сумма — 59 241,60 рубля (за такое перечисление начисляют 0,975 пенсионного коэффициента).

Максимальная сумма — 473 932,80 рубля (за нее начисляют 7,799 пенсионного коэффициента).

Расчет суммы производится со дня подачи заявления о вступлении в правоотношения.

По всем вопросам, связанным с уплатой взносов, страхователи могут обратиться в региональный контакт-центр по телефону 8 (351) 214-61-93.