Самой старой марке в челябинском музее почты исполнилось 160 лет

На ней изображен герб

Впервые почтовые марки начали массово использовать в России 168 лет назад — 13 января 1858 года. На марке номиналом 10 копеек был изображен государственный герб и почтовые рожки, а сама она не имела зубцов по краям. Через восемь лет, в 1866 году, дизайн изменился: стала использоваться цветная бумага с сеткой из частых полос — верже. Именно такой экземпляр марки, номиналом всего в одну копейку, сохранился в коллекции челябинского музея почтовой связи.

Старинную почтовую марку музею подарил инженер троллейбусного депо Алексей Михалев 15 лет назад. Она входит в часть первого стандартного выпуска 1858—1866 годов и известна в филателии как «Почтовые рожки». На марке Российской империи изображали черным на цветном или белом фоне герб — двуглавого орла — и те самые почтовые рожки, без зубцов.

Купить такую марку можно только у частников-филателистов. Ее стоимость варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» провела рабочий день с лучшим почтальоном региона Ириной Тюриной.