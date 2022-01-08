Самолеты Минобороны вывезут россиян из Казахстана

Два рейса запланированы на 9 января

9 января россияне, находящиеся в Казахстане, смогут вернуться на родину спецрейсами Минобороны России, сообщили сегодня, 8 января, в пресс-службе посольства России в Казахстане.

«С учетом приостановления регулярного пассажирского авиасообщения через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 года с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину»,— говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в соцсети «ВКонтакте».

Сбор в терминале аэропорта назначен на 14:00. Добираться до воздушной гавани россиянам придется самостоятельно. Личные вещи можно компоновать, исходя из расчета «один пассажир — одно место ручного багажа». Услуги погрузки багажа на борт сотрудниками аэропорта предоставляться не будут.

«При принятии решения просьба также исходить из того, что самолеты военно-транспортной авиации не оборудованы для обеспечения привычного для гражданской авиации уровня комфорта пассажиров»,— уточнили в посольстве.

По всем вопросам, связанным с авиасообщением, можно обратиться по телефонам посольства России в Казахстане: +7 (717) 279-82-13, +7 (717) 279-82-14.

Напомним, в связи с беспорядками в Республике Казахстан 6 января ввели режим чрезвычайного положения. 6 января руководство Организации договора коллективной безопасности приняло решение направить в Казахстан контингент Коллективных миротворческих сил.