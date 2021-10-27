Самолет со львенком Симбой из Челябинска застрял в Саудовской Аравии. Видео

Непредвиденная задержка связана с тем, что экипажу необходим отдых

За операцией по спасению львенка Симбы и леопарда Евы следит вся Челябинская область. Самолет со зверями направлялся в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center Танзании и должен был прилететь уже сегодня, но сделал вынужденную остановку в Саудовской Аравии.



Как объяснил в прямом эфире с борта лайнера корреспондент РМК-ТВ, из-за трехчасовой задержки в Челябинске самолет не может продолжать полет: по летным стандартам пилотам нужна передышка. Поэтому было принято решение сделать незапланированную остановку в Саудовской Аравии.

Команда, сопровождающая Симбу и Еву, покинуть борт не может, так как не имеет ПЦР-тестов. Все ночевали в самолете, но настроение бодрое.



Лев Симба спит. Карен Даллакян отметил, что зверь чувствует себя хорошо.

«Я бы не хотел, чтобы Симба и Ева долго оставались в своих вольерах, немного начинаю переживать. Надеюсь, все технические проблемы уладим и полетим дальше», — прокомментировал обстановку на борту самолета Карен Даллакян.

Немного изменился и первоначальный маршрут полета. Пока летели, в Судане произошла революция, и небо закрыли. Самолет полетит через Кению.



UPD: Самолету разрешили взлет. Ориентировочно около 20:00 по челябинскому времени группа приземлится в Танзании.