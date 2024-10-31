Самолет, летевший из Сочи в Магнитогорск, совершил экстренную посадку из‑за плохой погоды

Воздушное судно незапланированно приземлилось в Оренбурге

Экипаж авиарейса № 517 авиакомпании «Икар», следовавший по маршруту Сочи — Магнитогорск, незапланированно приземлился в Оренбурге. Причина — неблагоприятные погодные условия, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 06:50 произведена посадка указанного рейса. Пассажиры размещены в аэропорту. Запланированное время вылета — 10:50 31.10.2024», — сообщили в ведомстве.

Также добавили, что вопросы соблюдения прав пассажиров находятся на контроле Оренбургской транспортной прокуратуры.

В 6:30 утра в аэропорту Магнитогорска был легкий ветер, замерзающий туман, а вертикальная видимость составляла 30 метров.