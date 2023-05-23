Самолет Казань — Челябинск задержался на несколько часов 23 мая

У машины могла возникнуть неисправность в двигателе

Вылет рейса из Казани в Челябинск задержался на несколько часов. Согласно онлайн-табло челябинского аэропорта, самолет авиакомпании Red Wings должен был прибыть в 09:50 по местному времени, передает корреспондент ИА «Первое областное». В казанской воздушной гавани указано, что самолету, согласно расписанию, нужно было отправиться еще в 06:15, но фактически он вылетел только в 12:30 по московскому времени. По неофициальным данным, причиной задержки могла стать техническая неисправность.

В диспетчерской аэропорта Казани Первому областному информагентству лишь подтвердили факт задержки вылета рейса «по техническим причинам». В телеграм-канале AVIAINCIDENT указано, что при рулении командир воздушного судна доложил о срабатывании сигнализации: в масло левого двигателя попала стружка. В итоге Sukhoi Superjet 100 вернулся на стоянку для выяснения причин неисправности.

Согласно данным сервиса Flightradar24, на данный момент самолет вылетел в Челябинск. На онлайн-табло аэропорта имени Курчатова указано, что расчетное время прибытия — 15:05 по местному времени. Кстати, с 1 июня Red Wings увеличит количество рейсов между Челябинском и Казанью. Сейчас самолеты летают по понедельникам и пятницам, а с этой даты добавят рейсы по четвергам.