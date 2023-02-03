Самолет из Москвы в Магнитогорск задерживается на шесть часов

«Аэрофлот» поменял Sukhoi SuperJet на Airbus

Самолет, прибывающий из московского Шереметьево в Магнитогорск, задерживается на 6,5 часа, следует из данных онлайн-табло. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» должен был приземлиться в Магнитогорске в 5:05, однако из-за задержек ориентировочно прилетит в 11:35.

Вылет в обратную сторону также задержится и, по данным магнитогорского аэропорта, состоится в 12:15 вместо 6:15. При этом на сайте «Аэрофлота» появилась информация об отмене этого рейса, а в графе «детали рейса» указан самолет Sukhoi SuperJet 100, в то время как на табло аэропорта значится Airbus A320.

Еще один аналогичный рейс из Шереметьево задерживается на 30 минут: должен прилететь в 12:40 вместо 12:10.

На момент публикации выяснить причину задержки у авиакомпании не удалось.

