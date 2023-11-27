Самолет из Москвы в Магнитогорск задерживается на шесть часов из‑за снегопада

В столице за сутки выпало 35% месячной нормы осадков

Задерживается самолет из Москвы в Магнитогорск из-за сильного снегопада, обрушившегося на столицу. Рейс «Аэрофлота» ожидался еще в пять утра. Но пока, судя по данным онлайн табло, его прилет перенесли на полдень.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что на сутки в Москве выпало 35% месячной нормы осадков. Из-за сильных снегопадов перенесены десятки рейсов во «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Airbus A320-100/200 должен был прилететь в Магнитогорск еще в пять утра, а через час вылететь обратно. Пока, по данным онлайн табло воздушной гавани города металлургов, задержка рейса происходит на шесть часов.

Аэропорт Магнитогорска открыли после реконструкции воздушно-посадочной полосы в середине ноября. На сегодня рейс «Аэрофлота» единственный в расписании. Планируется, что с нового года в город металлургов откроют новые направления.

Напомним, в субботу губернатор проверил реконструкцию аэропорта, Алексей Текслер сообщил, что полная модернизация транспортного узла произойдет с 2024 году.