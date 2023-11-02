Самолет из Челябинска в Шарм‑эль‑Шейх задержали почти на восемь часов

Причина задержки неизвестна

В челябинском аэропорту «Курчатов» на 7 часов 45 минут задержали вылет самолета на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает онлайн-табло на сайте авиапредприятия.

Рейс ZF 953 чартерной компании Azur Air должен был вылететь в 03:45 утра. Однако время отправления по неизвестным причинам перенесли на 11:30. В настоящее время продолжается регистрация на рейс.

Перелет осуществляется на самолете Boeing 757. Посадка на борт запланирована на 10:50.

О причинах задержки не сообщается. Телефон пресс-службы аэропорта не отвечает.