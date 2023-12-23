Самолет Челябинск — Сочи приземлился в Ставрополе из‑за непогоды на юге страны

Всего приземлиться в Сочи не смогли 19 самолетов

Авиарейс Челябинск — Сочи не смог приземлиться в аэропорту места назначения из-за непогоды на юге страны и закрытия воздушной гавани. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи, всего на запасных аэродромах сейчас находятся 19 самолетов.

Часть самолетов приземлилась в Ставрополе. Это в том числе рейс У6 620 из Челябинска, а также рейсы из Екатеринбурга и некоторых других городов. Как сообщила ИА «Первое областное» жительница Челябинска, которая летела в Сочи из Екатеринбурга, их самолет также приземлился в Ставрополе и из воздушного судна их не выпускали несколько часов.

«Вылетели в Сочи рано утром, в восемь часов приземлились в Ставрополе из-за того, что аэропорт Сочи был закрыт, и до часу дня сидели, нас не выпускали. Когда отправимся дальше по маршруту — непонятно», — сообщила читательница.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили, что воздушная гавань работает по фактической погоде: некоторые рейсы принимают, другие отправляются на запасные аэродромы.

Также там предупредили о том, что в связи с уходами самолетов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами.